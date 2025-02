Technologický talent Česku nechybí, ale občas se tu nedostává hlad po úspěchu. Komunita kolem Czech Founders usiluje o to, aby počet startupových foundrů stoupl během desetiletí z tisíce na deset tisíc. Spoluzakladatel a řídící partner Czech Founders VC Václav Pavlečka říká, že jednou z hlavních motivací k tomu něco změnit a udělat něco velkého může být i vnitřní naštvání a touha něco změnit. Podle něj je také důležité vytvořit mnohem silnější efekt „sněhové koule“, tedy podpořit kulturu zpětného investování zkušených foundrů a sdílení know-how, podobně jako je to běžné v Silicon Valley.

Bylo by fajn, kdyby všichni pochopili, že start-upy nejsou divná věc, ale že je to budoucí motor ekonomiky. Je to taková „firma na steroidech“.