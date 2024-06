Startupová bublina, kterou jsme ve světě i v Česku zažili během covidu, sice splaskla, nové mladé firmy však stále vznikají. A ti nejlepší zakladatelé umějí získat kapitál za podmínek, které jsou pro ně přijatelné. „Panuje tu nyní racionálnější prostředí, ale nám to vyhovuje,“ říká partner venture kapitálového fondu Kaya Martin Rajčan. Fondy podle něj kapitál mají a hledají příležitosti, které mohou uspět v horizontu 10 až 15 let. Nezávisle na současné situaci. „Jsme dlouhodobí investoři. Neumíme předpovědět nejbližších 18 měsíců, ale víme, že za pět deset let tyto technologické firmy budou úspěšně. Některé z nich, ne všechny. A na to sázíme,“ říká Rajčan.

Obraty a zisky jsou nyní u start-upů rovnocenné. Dříve všichni jen sledovali, jak během roku dokážou znásobit obrat. Ať to stojí, co to stojí.

A co se ještě dozvíte?

čemu se venture kapitálové fondy aktuálně věnují a zda už se po loňském propadu objevují nové příležitosti k investicím

v čem je současná situace pro zakladatele start-upů lepší než během covidové bubliny a zda se změnil přístup investorů

jaké nové obory a příležitosti se pro venture kapitálové fondy objevily a na jaké sektory sází Kaya

jak zakladatelé start-upů v regionu a jejich týmy získávají sebevědomí a jak se jejich týmy dotahují na své kolegy ze západních zemí

v čem se liší startupová scéna v Londýně, kde Rajčan dlouhodobě žije, od té pražské a v čem má Praha dobré renomé

co pro rozvoj start-upů může udělat stát, kdy dává smysl, aby jim stát pomáhal napřímo i finančně, případně přes fondy

jak se Rajčan dostal na střední školu do Indie, co ho na tom bavilo a co mu to dalo do života

a jak se zbavit strachu při rozhodování

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.