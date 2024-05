Vystudoval zdravotní školu, pak dělal nějakou dobu svářeče, aby nakonec zakotvil v čele rodinné firmy MK Lůžkoviny, která prodává bytový textil. Kariérní cesta Jakuba Kalvody je sice poněkud klikatá, na každém kroku ale sbíral zkušenosti, které se mu nyní zúročují. Během pár let dokázal obrat malého rodinného podniku více než zdesetinásobit. Jak se mu to podařilo, kolik úsilí to stálo, co se povedlo a jakých chyb se dopustil, o tom všem i mnohém dalším jsme si povídali v dalším díle našeho podcastu Na vlně podnikání.

A co se ještě dozvíte?

Jak se mu daří budovat společnost bez investorů.

Jaké jsou výhody a nevýhody rodinného podnikání.

Jak se podniká v textilním průmyslu v Česku.

Proč je v Česku tak málo textilních dílen a proč si přesto troufají otevřít svou vlastní.

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.