Výkyvy teplot jsou stále extrémnější. To výrazně ovlivňuje provoz datových center. „Komplikace nebude v tom, jak do datového centra energii dodat, ale jak to vše v extrémních teplotách uchladit,“ říká Václav Svátek ze společnosti ČMIS, která poskytuje hosting a další cloudová a serverová řešení. V letních měsících se navíc teplo nedá efektivně zužitkovat, musí se pouštět ven. Datová centra se proto stěhují za levnější energií nebo za chladnějším klimatem, do Skandinávie či do Kanady. Velké nadnárodní firmy zase experimentují s datovými centry pod mořskou hladinou.

Globální objem dat dál poroste exponenciálním tempem. Lidé produkují stále větší množství fotografií a videí.

A co se ještě dozvíte:

jak datová centra zvládají provoz spojený s nárůstem umělé inteligence

co může pomoci s chlazením datových center

proč se některé vlády snaží omezovat výstavbu velkých datových center a zda to dává smysl

jakou část nákladů datových center tvoří platby za energie

co si Václav Svátek myslí o přístupu státu k digitálním technologiím a IT a proč to tak často drhne

v jaké míře se datová centra potýkají s útoky na data a co musí řešit v souvislosti s NIS2

kolik firem podle Svátkova odhadu čelilo vydírání ze strany hackerů a zda by vyděračům zaplatil

čím by se firmy měly řídit, aby dokázaly čelit hackerským útokům a jak nejlépe zabezpečit datové centrum

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.