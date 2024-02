Mnohé firmy mají problém s daty. Tedy ne že by jich nedokázaly posbírat dost, problém však bývá datová roztříštěnost. Podniky mají svá data na mnoha místech, protože pro svůj byznys používají obrovské množství různých softwarových nástrojů. „Když chce management řešit obecné byznysové úkoly, když chce zjistit, jak se firmě daří, potřebuje data ze všech těchto systémů umět věrohodně propojovat,“ říká Petr Nemeth, šéf a zakladatel datového startupu Dataddo. Jinými slovy: je potřeba v každé firmě vytvořit jedno místo pravdy. Do podniků a firemních dat to mimo jiné přinese i větší transparentnost.

Firmy, které soustředí všechna data dohromady, často nejprve zažijí šok. Protože zjistí, jaký je skutečný stav věcí.

kde mají firmy největší problém s daty, v toku dat a co to nakonec znamená pro správnou interpretaci byznysu

co jsou to inteligentní datové trubky, k čemu jsou ve firmách potřeba a jak Dataddo umí data sbírat a propojovat

jak se Nemeth dostal k práci s daty a kdy ho napadlo věnovat se spojování a prezentaci dat na jednom místě

proč je daleko větším problémem integrace dat než jejich samotná interpretace

jak Dataddo získalo prvního klienta, taxislužbu Uber

zda je důležité pro úspěch start-upu sídlo v Silicon Valley a jak nejlépe oslovovat nové klienty

proč Dataddo vidí příležitost na mladších trzích a v Latinské Americe a proč otevřeli pobočku v Brazílii

na jaké kulturní rozdíly naráží Nemeth při jednání se zákazníky

