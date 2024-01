Co rozhoduje o tom, že je reklamní kampaň úspěšná? A jak to zjistit ještě dřív, než se taková kampaň spustí? Společnost Behavio to umí a jak její spoluzakladatel Jiří Boudal tvrdí, velká část reklam jsou jen vyhozené peníze, protože jejich tvůrci dělají zásadní chyby. V rozhovoru jsme si mimo jiné povídali o tom, jaké to je, rozjet firmu s čtyřmi spolužáky z jednoho gymnázia, nebo zda by se metody Behavio daly použít i v politických kampaních.

Co se ještě dozvíte:

Jak těžké bylo Behavio rozjet, co se povedlo a jaké fuck upy zažili.

Jak to vypadá s plánovanou expanzí na americký trh.

Kdo patří k jejich klientům a s jakými firmami spolupracovat nechtějí.

Jak se firmě finančně daří.

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.