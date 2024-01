Inflace zdražila i pojištění, řešení škod je kvůli vyšší ceně práce i služeb dražší. Jak na to reagují firmy? Nemohou si úplně dovolit pojištění zrušit, tak si někdy nechávají upravit pojistné programy nebo rozsah pojištění. Někdy se zvyšuje spoluúčast, jindy se snižují limity. „Náklad na pojistné by byl až jeden z posledních, který by si klienti odřekli. Pokud někdo potřebuje snižovat náklady, snažíme se upravit parametry pojistné smlouvy,“ říká Roman Horváth, jeden ze zakladatelů, spolumajitel a jednatel pojišťovací makléřské společnosti Satum. Ale jsou i výjimky. U některých firemních flotil už narostla cena havarijního pojištění natolik, že si firmy vozy nepojišťují, ale vytvářejí si vlastní rezervy pro případ nehody.

Přibývá klientů, kteří jsou kvůli ESG a Green Dealu už dnes velmi obtížně pojistitelní. Musíme hodně modelovat, jak jejich pojistnou ochranu vytvořit. A to včetně úpravy spoluúčasti.

A co se ještě dozvíte:

zda se po několika krizových momentech, jako byl covid nebo válka na Ukrajině, změnil přístup firem k pojištění

a jestli se naopak v souvislosti s děním v posledních letech otevřely nějaké nové příležitosti, co lze pojišťovat

jak se pojistný trh v Česku proměnil od poloviny 90. let, kdy Satum začínal, a jak se změnila pozice makléřů na trhu

co všechno je třeba vzít do úvahy při konstrukci pojištění pro firmy, na co je třeba se zaměřit a jak v tom pomůže makléř

co pro firmy představuje největší rizika, z čeho se vychází při kalkulaci a co podniky v pojištění podceňují

zda se i mezi firemními klienty vyskytují pokusy o pojistné podvody a v jaké míře

jak se pojišťovny staví k ESG a Green Dealu, jak se to odráží v konstrukci pojistek a v cenách pojištění

čím pojišťovny reagují na kybernetická rizika a jak se mění zájem firem o pojištění proti nim

co dělat, aby se firma a její podnikání udrželo po desítky let

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.