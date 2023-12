Skupina Seyfor se rozkračuje a neustále přikupuje další společnosti z různých oblastí informačních technologií. Akvizice pomáhají firmě růst. Firma, která po sametové revoluci začínala prodejem účetního softwaru, si totiž klade za cíl stát se klíčovým evropským poskytovatelem IT řešení. Podnikům, které kupuje, ale nechává značnou volnost. Funguje to jako federace. „Majitelé, kteří nám prodávají firmu, v ní většinou nadále zůstávají. Tlačit na to, aby se měnila kultura a rituály firmy, by bylo kontraproduktivní. Dáme jim určitý servis z centrály, ale všechno ostatní, ať si dělají, jak jsou zvyklí,“ říká Daniel Šturm, marketingový ředitel Seyforu.

Pokud chcete být profitabilní v oblasti, kterou poskytujete, musíte být jednička nebo dvojka na trhu. Od toho se odvíjí naše akviziční strategie.

A co se ještě dozvíte:

proč se před rokem rozhodli opustit značku Solitea a přejmenovat se na Seyfor a na jaká procenta povědomí o značce ve skupině cílí

jaká je dnes role a pozice Martina Cíglera, který před více než 30 lety skupinu zakládal

zda se při expanzi potýkají s rozdílným národním legislativním prostředím, jak se k těmto odlišnostem staví

co majitelé českých firem v informačních technologiích nejvíc podceňují

v jaké oblasti vidí Seyfor největší příležitosti pro růst a jak moc je pro jeho byznys důležitý ekonomický cyklus

kde v Seyforu využívají nejvíc technologie umělé inteligence, v jakých částech firmy se nejvíc prosazuje

a kde pracoval Šturm v minulosti, co dělal v Indonésii a jak v jihovýchodní Asii funguje byznys

