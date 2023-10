Často se říká, že 3D tisk je pomalý a drahý. Tomáš Soóky, spoluzakladatel a šéf firmy 3Dwiser, která dodává průmyslové 3D tiskárny, však sype z rukávu příklady, kdy může firmám zachránit miliony. „Nůžky mezi tradičními výrobními metodami a 3D tiskem se budou postupně uzavírat. Ale zase si nemyslím, že 3D tisk úplně nahradí CNC obrábění. Nehodí se úplně na všechno. Je však otázkou času, než se méně kritické komponenty začnou vyrábět i pro automobily sériově na 3D tiskárnách,“ říká Soóky. Nyní 3D tisk zažívá boom ve vojenství. „Jednou ze zásadních výhod 3D tisku je, že si vytisknete kdy, kde a co konkrétně potřebujete. Využívá se to při obraně, v bojových liniích, kde zásobování představuje velký problém. Mohou to být například méně komplikované díly pro poškozené drony, rychlé opravy technologie či zdravotní přípravky,“ dodává Soóky.

3D tisk má enormní výhody. Hodí se pro aplikace, kde je potřeba velmi rychle reagovat, flexibilně přizpůsobovat řešení daným okolnostem.

A co se ještě dozvíte:

kde všude se už dnes používá 3D tisk, v jakých oborech se běžně prosazuje k výrobě finálních dílů

jak se využívá 3D tisk ve zdravotnictví a v čem konkrétně pomáhá v pražském IKEM

kde se 3D tisk uplatňuje v automobilovém průmyslu a jak se využívá při preventivní a havarijní údržbě

zda se dá na 3D tiskárně tisknout z čehokoliv, z jakéhokoliv materiálu, jaké nové technologie se v oboru objevují

jak si stojí průmyslové využití 3D tisku v Česku při srovnání se Západem či Čínou

kam směřuje vývoj v samotných 3D tiskárnách, v čem se vylepšuje a jak se zvyšuje počet patentů v této oblasti

jak je to s udržitelností a recyklovatelností výrobků vytvořených na 3D tiskárnách

proč se Soóky před takřka deseti lety pustil do vlastního podnikání, jaké byly jeho začátky a jak si firma vede nyní

