Trh deskových her se stále více podobá knižnímu trhu. I na herní scéně se objevují autoři her, kteří jsou mezi hráči známí. A sami hráči netrpělivě čekají na to, až vyjde nový titul od jejich oblíbeného autora. „Ovšem až 95 procent nápadů na nové hry, které dostáváme, je k ničemu. Často je to jen vylepšené Člověče, nezlob se,“ říká jednatel výrobce deskových her a hraček Dino Toys Jan Šlemín. Při vývoji nových titulů se podle něj postupně odchází od her založených na kostkách, protože hráči chtějí mít na hru daleko větší vliv. Firmu Dino Toys založil před více než třiceti lety Šlemínův tchán, vynálezce hry Dostihy a sázky.

Český zákazník často podléhá nostalgii. A má málo času, nechce studovat návody, a proto sáhne po klasice, kterou zná a může ji hned hrát.

A co se ještě dozvíte?

jak často šéf výrobce deskových sám hraje deskové hry a které patří k jeho nejoblíbenějším

jak dlouho trvá vývoj nové hry, jak se v posledních třiceti letech proměnil a kdo všechno se na tom podílí

co všechno se při vývoji nové hry testuje

které typy deskových her jsou aktuálně nejoblíbenější

jak se za posledních čtyřicet let proměnilo provedení Dostihů a sázek, které vymyslel Ladislav Mareš v roce 1983

jak se proměňuje trh deskových her a jak Dino Toys reaguje na narůstající konkurenci

v čem se mění potřeby rodičů a jak výrobce deskových her reaguje na mobily a tablety

proč slavil úspěch návrat klasické hračky oranžové tatrovky

