Ve španělské Marbelle v přímořském regionu Costa del Sol žije Radmila Posadová bezmála třicet let. Slunce, které tu svítí i více než tři sta dní v roce, přilákalo nejen ji, ale také ohromné množství turistů, z nichž mnozí si Slunečné pobřeží zamilovali natolik, že si na něm kupují nemovitosti. Včetně mnoha Čechů a Slováků. Právě stovkám z nich už realitní kancelář Radmily Posadové pomohla najít v téhle lokalitě bydlení. Proč si koupit nemovitost právě na Costa del Sol, jak obtížný a drahý je to nákup a na co si dát pozor? O tom a mnohém dalším jsme si povídali v dalším díle podcastu Na vlně podnikání.

A co se ještě dozvíte?

Jaký je zájem Čechů o nemovitosti na Costa del Sol.

Jaký dopad na španělský realitní trh měla pandemie a válka na Ukrajině.

Jak probíhá proces nákupu nemovitosti ve Španělsku.

Jak náročné je pro lidi z Česka získat hypotéku na nákup nemovitosti ve Španělsku.

O kolik vzrostly ceny nemovitostí za poslední roky.

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.