Ivar Mesenský se svou vlčí smečkou loví hlavy. Zní to sice trochu strašidelně, ve skutečnosti jde ale o respektovanou a sofistikovanou činnost. Spoluzakladatel headhunterské kanceláře Wolf Hunt Ivar Mesenský pomáhá firmám hledat a získávat úzce specializované odborníky a top manažery do vedoucích pozic. Povídali jsme si s ním o tom, jak se „lovení hlav“ proměnilo během pandemie, jak složitý a časově náročný je to proces, o tom, jak přemluvit ke změně práce člověka, který o tom vůbec neuvažoval, a také kolik služby headhunterů stojí.

A co se ještě dozvíte?

Jak probíhá headhunterský proces

Jakou roli hrají u top manažerů při změně práce peníze

O jaké pozice je největší zájem

Proč Ivar Mesenský někdy odmítá firmám „ulovit hlavu“

Jak často se stává, že chce firma nahradit manažera bez jeho vědomí

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.