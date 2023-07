Přes dvacet let strávil Vít Šubert v korporacích jako je Philip Morris, Pepsi, Český Telecom, kde zakládal internetovou divizi či Dell. Své zkušenosti z obřích společností se rozhodl zúročit ve své konzultační a marketingové společnosti Unicorn Attacks, ve které učí firmy přemýšlet disruptivně. Podle Víta je jedním z největších problémů, které firmy v současnosti trápí, akcelerace technologií za posledních 5 let, a tím i změna chování zákazníka. Firmy se přestávají orientovat, nestíhají vnímat a řešit tuto inovaci a disrupci trhu. Potřebují tak nasměřovat a ukázat, co má být inovace v jejich byznysu.

A co se ještě dozvíte?

Jaké jsou nejčastější problémy, které ve firmách vidí

Jak postupuje při analýze problémů společností

Jaké má se svou firmou plány a vize

Co naučil Víta Šuberta Petr Kellner

Kde on sám bere inspiraci

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.