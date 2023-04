Přes 80 procent českých spotřebitelů má zájem podávat takzvané hromadné žaloby, ukázal průzkum Sdružení českých spotřebitelů. V českém právu má jít o novinku, v západní Evropě i v zámoří se už ale hromadné spory využívají a jde v nich mnohdy o miliardové částky. Hromadné žalobě čelila například společnost Red Bull kvůli tomu, že na svém kanadském webu uváděla, že její energetický nápoj zlepšuje bdělost nebo zvyšuje koncentraci, mlčela ale o zdravotních rizicích.

Podobnou šanci sdružovat se do skupin a společně jedinou žalobou vymáhat náhradu škody by mohli dostat čeští spotřebitelé ještě letos. Návrh zákona, který to má umožnit, předložilo ministerstvo spravedlnosti na konci loňského roku. Mezi podniky ale panují z novinky obavy. Bojí se o její zneužívání k šikanozním žalobám. S těmi už má Česko bohaté zkušenosti například z insolvenčních sporů. „Zákon předpokládá, že existence podání hromadné žaloby bude zveřejněna, že budou vyzváni další spotřebitelé, aby se k ní připojili. To bude věc, která v médiích určitě zarezonuje,“ upozorňuje v podcastu Ekonom Business Legal advokát Squire Patton Boggs Vladimír Polách a dodává: „Najednou se tak octnete v situaci, která jde zcela mimo právo do oblasti PR a marketingu, kdy je vaše společnost předmětem možná zcela neoprávněných diskusí, jestli někoho poškodila. Ale ta informace už je v éteru a nedá se s ní nic dělat.“

V podcastu se dále dozvíte:

Jak by měl fungovat nový český systém hromadných žalob?

Proč vlastně v Česku potřebujeme zavést hromadné žaloby?

Uleví hromadné žaloby českým soudům?

Jak se mohou firmy bránit hromadným žalobám?

Jaké příklady hromadných žalob známe ze zahraničí? A co z nich plyne pro Česko?

Ekonom Business Legal je podcast pro ty, kteří vědí, že právo je základ byznysu. Vzniká ve spolupráci týdeníku Ekonom a renomovaných advokátních kanceláří. Přináší přehled o novinkách a aktuálním dění v oblasti práva a regulace se zaměřením na podnikání a firmy.

Moderuje Alžběta Vejvodová, zástupkyně šéfredaktora týdeníku Ekonom.