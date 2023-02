Přes dvacet let řídil Oldřich Šubrt velká zdravotnická zařízení, šéfoval například Nemocnici Na Homolce. A po padesátce si založil vlastní polikliniku Health Plus. Usiluje o to, aby doktoři mohli svým pacientům věnovat více času. Jenže to se neobejde bez dodatečných peněz. „Opakovaně doktorům říkám: nejste tady kvůli tomu, abyste dělali medicínu. Jste tu kvůli tomu, abyste vydělávali peníze. Když je nebudete vydělávat, nebudeme mít dost financí na nákup léků, přístrojů, na vaše platy a nebudeme moci dělat dobrou zdravotní péči,“ říká Šubrt. Volá i po tom, aby stát daňově zvýhodňoval zaměstnavatele, kteří svým zaměstnancům připlatí za lepší péči.

A co se ještě dozvíte?

proč je správně, aby ve zdravotnictví působily i ziskové subjekty

jaké priority ve zdravotní péči by Česko mělo mít a co veřejné zdravotnictví už nedokáže

zda by mělo být doplácení za péči povinné nebo dobrovolné

co Šubrta po zkušenostech z velkých nemocnic vedlo k založení vlastní kliniky

jak ustál první roky, kdy se jeho vlastní podnikání ocitlo před krachem a jak se z toho dostal

kdo jsou klienti jeho privátní kliniky a jaké důvody je vedou k tomu, aby si platili za péči

proč doktoři nemají přemýšlet pouze o medicíně

jak covid ovlivnil a „zranil“ zdravotníky

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.