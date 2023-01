Odhadem jen necelá desetina firem v Česku využívá pro své účetnictví automatizaci. Je to podobné napříč Evropou. Vyčnívají jen severské státy, kde už neřeší, jestli mít všechny účetní doklady na papíře, ale spíše co ještě dál automatizovat. „Zhruba 85 procent účetní agendy je administrativa, nastavení, procesy. To všechno je možné automatizovat. Ve většině firem to stále dělají manuálně. A to nikoho nebaví,“ říká Robert Soudný, šéf a zakladatel start-upu wflow.

A co se ještě dozvíte?

kdy je a kdy není účetnictví nuda

jakou část účetní práce do budoucna nahradí roboti a co zůstane na lidech

v čem konkrétně může účetním pomoci digitalizace a jak pomáhá umělá inteligence

proč kvalita účetnictví často zaostává a na co by si podnikatelé měli dát pozor

co by pomohlo zlepšit postavení účetní profese

jak wflow pomohla investice od Seed Starteru České spořitelny

na čem ve wflow nyní pracují a kam chtějí dál expandovat

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.