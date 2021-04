V těchto dnech si připomínáme kulatých třicet let od chvíle, kdy se mladoboleslavská Škoda uchýlila pod křídla koncernu Volkswagen. Privatizace Škody byla nejen zlomovým momentem v historii této automobilky, ale také předurčila, kudy se bude ubírat celý český průmysl. Škodovka za těch třicet let ujela obrovský kus cesty stejně jako světový autoprůmysl. V aktuálním vydání Ekonomu jsme se podívali jednak na to, jak hrbolatá ta jízda z minulosti do přítomnosti byla, jednak jsme rovněž nastínili, kam se celý automobilový průmysl vypraví do budoucna a jakou roli v něm bude Škoda Auto hrát. Při té příležitosti jsme v podcastu Na vlně podnikání, který pro Ekonom nově vytváří Dan Tržil, vyzpovídali Martina Jahna, jenž se po dvanácti letech vrátil do Škody Auto jako člen představenstva pro prodej a marketing.

Video Přehrát video

Nejnovější díl Na vlně podnikání můžete zhlédnout na našem webu v sekci Podcasty nebo si ho poslechnout v mobilních aplikacích Spotify, Google Podcasts nebo Apple Podcasts.